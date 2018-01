On savait le Real Madrid malade. Mais après la nette victoire des Merengues face au Deportivo La Corogne (7-1), l’espoir d’un rétablissement était revenu dans la capitale espagnole. D’autant que le futur adversaire de la Casa Blanca en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, trébuchait au même moment à Lyon (1-2), laissant encore une fois apercevoir des difficultés à montrer ses muscles quand l’opposition devient plus coriace. Mais hier soir, l’optimisme madrilène est redescendu en flèche.

Opposé à la modeste équipe de Leganés, treizième du classement de Liga, en quart de finale de coupe du Roi, le Real Madrid a flanché. Et encore une fois à domicile. Vainqueur sur le plus petit des scores à l’aller (1-0), la Casa Blanca est tombée dans un stade Santiago Bernabeu (1-2) où il est devenu facile de marquer, même pour des formations de second rang comme Numancia ou encore Fuenlabrada. Une humiliation qui fait bien évidemment les gros titres de la presse espagnole car, pour la première fois de son histoire en coupe du Roi, le Real est éliminé après avoir gagné le match aller à l’extérieur.

Le PSG va décider du futur de Zidane

« Exploit et Honte » titre ainsi Marca quand les médias catalans pro Barça se réjouissent du « sinistre total » (Sport) d’un Real Madrid qui « ne gagnera pas non plus la coupe » pour Mundo Deportivo. Un fiasco sans précédent qui a touché en plein cœur l’entraîneur Zinedine Zidane. Forcément abattu en conférence de presse, le technicien français ne comprend pas comment son équipe a pu chuter de la sorte. Et a même avoué que ce mercredi 24 janvier 2017 était la pire soirée de sa carrière d’entraîneur.

« Aujourd’hui (hier), c’est un échec pour moi, c’est très clair. C’est un soir très dur. Je suis le responsable et je suis en colère contre moi. Il faut analyser la situation. Nous n’avons pas pu changer la dynamique. Oui, c’est la pire (soirée en tant qu’entraîneur du Real Madrid, ndlr). Je ne regrette rien. J’assume toujours ce que je fais. Quelque chose s’est passé. Nous avions gagné à l’aller, mais commencer le match retour de cette manière, pfff.. Je suis en colère pour ça. Je ne le comprends pas. La solution c’est de continuer à travailler ». Prêt à se battre, ZZ a toutefois confirmé que, face à cette crise de résultats, le huitième de finale de ligue des Champions face au PSG pourrait décider de son futur. « Oui bien sûr. C’est évident. Je suis le responsable, je suis l’entraîneur. Je dois trouver des solutions et assumer cette situation. Je me battrai toujours ».