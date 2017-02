Martin Ødegaard veut enfin lancer sa carrière chez les professionnels. Grand espoir du football norvégien, évoluant déjà avec l’équipe nationale A (9 sélections), le maître à jouer scandinave voulait enfin briller en club alors qu’il n’était jusqu’alors qu’un élément de la réserve du Real Madrid, le Castilla (3 buts en 13 matches cette saison). Pour parvenir à ses fins, le natif de Drammen décidait d’opter pour un départ au mercato d’hiver et d’obtenir plus de temps de jeu en prêt.

Son choix se portait sur Heerenveen, arrivée qu’il expliquait en ces termes le 10 janvier dernier à l’occasion de sa conférence de presse de présentation : « Morten Thorsby (milieu de terrain norvégien de Heerenveen) est un bon ami, il ne m’a dit que des bonnes choses sur ce club. Venir ici, c’est le meilleur choix pour ma progression », affirmait-il alors, désireux de franchir un palier fondamental dans sa jeune mais prometteuse carrière. Seulement, depuis son arrivée en Eredivisie, le jeune homme de 18 ans ne parvient pas à tirer son épingle du jeu.

Ødegaard déjà critiqué

Apparu à 4 reprises sous ses nouvelles couleurs, le talentueux métronome a d’abord eu droit à 2 entrées en jeu avant d’enchaîner 2 titularisations consécutives. Face à Groningen et à Utrecht, le gaucher a ainsi obtenu des apparitions dans le onze de départ, mais n’a jamais réussi à se mettre à son avantage, pas décisif. Pire encore, au cours de ces deux rencontres, le club néerlandais n’a pas inscrit le moindre but et s’est même incliné à Utrecht (1-0), reculant à la cinquième place du classement derrière, justement, ce même adversaire.

Des performances peu convaincantes qui, évidemment, posent question aux Pays-Bas, et certains commencent à s’interroger, à l’image de Leo Driessen, journaliste pour RTL Nieuws : « Heerenveen a réussi à obtenir le grand talent norvégien pour une demi-saison. Un joli coup. Il y avait d’ailleurs énormément de journalistes de la presse internationale pour son premier match. C’est un bon joueur, bien sûr, mais il fait perdre l’équilibre de l’équipe. Heerenveen n’a toujours pas gagné quand il est dans le onze de départ. Il aime avoir le ballon, mais il faut conserver un équilibre », explique-t-il. À l’entraîneur, Jurgen Streppel, de trouver le juste dosage.