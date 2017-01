Son départ était acté, ne restait plus qu’à connaître sa destination. L’été dernier déjà, Martin Ødegaard était tout proche de quitter le Real Madrid pour se faire prêter au Stade Rennais. Seulement, l’opération n’avait pu se conclure, la faute à la situation d’un joueur encore mineur à l’époque. Devenu majeur le 17 décembre, le milieu offensif était a priori toujours dans les petits papiers des Rouge-et-Noir, et même aperçu dans les travées du Roazhon Park au cours d’un match face à l’ASSE le mois dernier.

Seulement, le club breton ne daignait finalement pas aller plus loin, refusant de ne servir qu’à « former ou post-former les joueurs des autres clubs » selon les propres dires du président René Ruello au micro de TVR. Point de Rennes pour l’international norvégien (9 capes), qui va finalement séjourner aux Pays-Bas. En effet, l’information est tombée cette nuit, le natif de Drammen évoluera les six prochains mois au SC Heerenveen, actuel quatrième d’Eredivisie à seulement cinq unités du troisième, le PSV Eindhoven.

Martin Ødegaard heureux d’avoir opté pour Heerenveen

Présenté à la presse ce mardi en fin de matinée, le talent scandinave a livré ses premiers mots, refusant d’entrée l’étiquette de prodige qui lui colle à la peau : « Je suis un gars normal. Sincèrement, je ne fais pas attention aux étiquettes que l’on me donne. Le plus important pour moi, maintenant, est de progresser ici. J’ai pu m’entraîner dans la meilleure équipe du monde mais, comme il y a beaucoup de grands joueurs là-bas, c’est difficile pour un jeune d’exister parmi eux. Je suis ici pour grandir, jouer avec l’équipe première », a-t-il fait savoir, avant de poursuivre.

« Morten Thorsby (milieu de terrain norvégien de Heerenveen) est un bon ami, il ne m’a dit que des bonnes choses sur ce club. Venir ici, c’est le meilleur choix pour ma progression », a-t-il conclu, sûr de sa décision. Auteur de 3 buts en 13 matches disputés avec le Real Madrid Castilla cette saison, le gaucher sous contrat chez les Merengues jusqu’en 2021 va donc enfin avoir l’occasion de montrer ce qu’il vaut au plus haut niveau. Gageons pour lui que l’expérience néerlandaise soit plus heureuse que pour Hachim Mastour et Gustavo Hebling, en pleine galère au PEC Zwolle...