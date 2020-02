Après une folle soirée ce jeudi et quelques surprises de taille en 1/16es de finale de la compétition, on connaît 15 des 16 qualifiés pour les 1/8es de finale de la Ligue Europa puisque la dernière rencontre des 1/16es entre l’Eintracht Francfort et Salzbourg, reporté par cause de mauvais temps, se jouera ce vendredi à 18h. Sans club français, le tirage au sort a eu lieu ce vendredi à 13h du côté de Nyon en Suisse.

Et c’est l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich et de Liverpool Dietmar Hamann (46 ans) qui a eu la main relativement lourde. On notera la belle affiche entre le FC Séville de Jules Koundé et de Lucas Ocampos et l’AS Roma de Justin Kluivert et Edin Dzeko. À noter également un tirage plus qu’abordable pour Manchester United face à Linz et l’affrontement plus que prometteur entre l’Inter Milan et Getafe, qui vient d’éliminer l’Ajax Amsterdam. Les matches allers de ces 1/8e de finale se dérouleront le jeudi 12 mars (18h55 et 21h) tandis que les matches retours sont prévus le jeudi 19 mars (18h55 et 21h).

Le tirage au sort intégral des 1/8e de finale de Ligue Europa :

Istanbul Basaksehir (TUR) - FC Copenhague (DAN)

Olympiacos (GRE) - Wolverhampton (ANG)

Glasgow Rangers (ECO) - Bayer Leverkusen (ALL)

Wolfsbourg (ALL) - Shakhtar Donetsk (UKR)

Inter Milan (ITA) - Getafe (ESP)

FC Séville (ESP) - AS Rome (ITA)

Eintracht Francfort (ALL) ou Salzbourg (AUT) - FC Bâle (SUI)

Linz ASK (Autriche) - Manchester United (ANG)