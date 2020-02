À l’occasion des premiers seizièmes de finale retour de la soirée, l’AS Roma se déplaçait au Ghelamco Arena pour y affronter La Gantoise. Les hommes de Paulo Fonseca, qui l’avaient emporté à l’aller (1-0), espéraient valider leur billet pour les huitièmes de finale ce soir. Mais la formation belge lançait les hostilités avant la demi-heure de jeu. Bezus sur la droite centrait pour Jonathan David qui, de l’intérieur du pied, ouvrait le score (1-0, 25e). Vexé, le club de la Louve égalisait quatre minutes plus tard. Mkhitaryan servait dans la surface Kluivert qui ajustait de près Kaminski (1-1, 29e). Grâce à ce nul, l’AS Roma obtenait son billet pour les huitièmes.

De son côté, le FC Porto recevait le Bayer Leverkusen à l’Estádio do Dragão. Les troupes de Sergio Conceiçao, qui se sont inclinés (2-1) en Allemagne, comptaient bien renverser la vapeur devant leur public. Malheureusement pour la formation portugaise, le match démarrait bien mal. Demirbay réalisait un petit numéro aux abords de la surface et décalait Havertz sur la gauche. Ce dernier servait Alario sur un plateau qui ouvrait le score (0-1, 10e). Au retour des vestiaires, Leverkusen enfonçait le clou. Havertz servait Demirbay dans la surface dont la frappe passait entre les jambes de Marchesin (0-2, 50e). Le FC Porto buvait la tasse et rendait les armes une troisième fois. Servi sur un plateau par Diaby, Havertz poussait tranquillement le cuir au fond des filets (0-3, 58e). Porto réduisait le score peu après l’heure de jeu. Otavio centrait pour la tête de Marega qui trouvait le chemin des filets (1-3, 65e). Avec ce festival, le Bayer validait son billet pour les huitièmes.

Basaksehir s’offre les prolongations face au Sporting CP

Victorieux (2-1) à l’aller, Wolfsburg se déplaçait en Suède pour y affronter Malmö. Privé de Guilavogui et Roussillon, la formation allemande souhaitait passer l’obstacle scandinave sans encombre. Juste avant la pause, les hommes d’Oliver Glasner ouvraient le score. Brekalo (1-0, 42e) d’une superbe frappe permettait à son équipe d’effectuer un grand pas vers les huitièmes de finale. Wolfsburg réalisait le break par Gerhardt d’une belle frappe enroulée (0-2, 66e). Joao Victor, bien servi par Gerhardt, inscrivait tranquillement le troisième but (0-3, 70e) et Wolfsburg assurait sa présence pour les huitièmes de finale. Autre affiche de la soirée, Basaksehir accueillait le Sporting CP au Basaksehir Fatih Terim. Les hommes d’Okan Buruk comptaient deux buts de retard au coup d’envoi. Et juste après la demi-heure de jeu, Skrtel ouvrait le score de la tête (1-0, 31e). La formation turque doublait la mise juste avant la pause grâce à un magnifique coup-franc d’Aleksic (2-0, 45e).

Malheureusement pour les Turcs, le Sporting reprenait ses esprits. Acuna sur la gauche centrait pour Vietto qui marquait de la tête (2-1, 68e). Dans le temps additionnel, Visca offrait à Basaksehir la prolongation (3-1, 90+2). Visca allait devenir le héros de la soirée en qualifiant son club sur penalty (4-1, 118e). Dans les autres rencontres, l’Espanyol, balayé par Wolverhampton (4-0) à l’aller, visait une improbable remontada. Le match démarrait idéalement pour les protégés d’Abelardo qui ouvrait rapidement le score. Pedrosa sur la gauche distillait un excellent centre pour Calleri qui ajustait Rui Patricio (1-0, 16e). Mais les choses se gâtaient pour la formation catalane puisque les Wolves égalisaient. Podence sur la droite centrait pour Traoré qui en deux fois trompait Prieto (1-1, 22e). Juste avant l’heure de jeu, Calleri s’offrait un doublé en inscrivant un penalty (2-1, 56e). Les Wolves validaient leur billet pour les huitièmes grâce à l’égalisation de Doherty qui profitait d’un caviar de Podence (2-2, 80e). Dans les ultimes secondes, Calleri (3-2, 90+1), pour l’honneur, offrait la victoire aux siens.

Les résultats des matchs de 18h55 (en gras, les équipes qualifiées) :

Bâle 1-0 APOEL : Frei (38e, sp) pour Bâle

Basaksehir 4-1 Sporting CP (prolongation) : Skrtel (31e), Aleksic (45e), Visca (90+2, 118e, sp) pour Basaksehir ; Vietto (68e) pour le Sporting

Espanyol 3-2 Wolverhampton : Calleri (16e, 56e sp, 90+1) pour l’Espanyol ; Traoré (22e), Doherty (80e) pour Wolverhampton

FC Porto 1-3 Bayer Leverkusen : Marega (65e) pour Porto ; Alario (10e), Demirbay (50e), Havertz (58e) pour Leverkusen

La Gantoise 1-1 AS Roma : David (25e) pour La Gantoise ; Kluivert (29e) pour Rome

Linz 2-0 Alkmaar : Raguz (42e, sp, 50e) pour Linz

Malmö 0-3 Wolfsburg : Brekalo (42e), Gerhardt (66e), Joao Victor (70e) pour Wolfsburg