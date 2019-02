Dans le cadre des seizièmes de finale aller de la Ligue Europa, le Stade Rennais accueillait au Roazhon Park le Betis Séville. A cette occasion, l’entraîneur du club bretron Julien Stéphan alignait un 4-2-3-1 avec Mbaye Niang en pointe soutenu par Hatem Ben Arfa. Côté espagnol, Enrique Setien Solar optait lui pour un 3-5-1-1 avec Lo Celso en soutien de Loren Moron en attaque. Et la soirée démarrait idéalement pour les joueurs bretons. Dès la deuxième minute, Hatem Ben Arfa sur la droite faisait un petit récital avant de décaler sur la gauche Zeffane dont le centre tir était repris victorieusement au six mètres par Hunou (1-0, 2ème). Rennes réalisait une excellente entame notamment dans l’impact et la générosité. Sur coup-franc, Hatem Ben Arfa enroulait bien son ballon qui s’écrasait sur la transversale (9e). Les Rouge et Noir doublaient la mise deux minutes plus tard. Sur un corner mal renvoyé par la défense espagnole, Sarr décochait une lourde frappe mal négociée par Joel, le cuir revenait malencontreusement sur Javi Garcia qui poussait le ballon dans ses propres filets (2-0, 11e). Une réalisation qui suscitait un vif débat sur la pelouse car Mbaye Niang semblait faire action de jeu en gênant le portier ibérique.

Sonné, le Betis reprenait ses esprits après le premier quart d’heure en obtenant la possession. Peu après la demi-heure de jeu le Betis se procurait sa première opportunité du match. Canales lançait Loren qui perdait son duel face à Koubek (32e). Dans la foulée, la formation entraînée par Enrique Setien Solar réduisait le score. Sur une belle ouverture de Joaquin, Loren trouvait Lo Celso dans la surface qui d’une frappe ripée trompait Koubek (2-1, 32e). Le milieu argentin qui appartient au PSG inscrivait son quatrième but dans la compétition. Sur le fil du rasoir, Rennes n’était pas loin de craquer une nouvelle fois avant la pause. Suite à un ballon perdu par Ben Arfa au milieu, Lo Celso décalait Sergio Canales dont la frappe croisée filait juste à côté (38e). Galvanisé par son but, le Betis Séville assiégeait la surface bretonne et la belle frappe de Diego Lainez obligeait Koubek à s’employer (40e). Le portier tchèque devait une nouvelle fois s’interposer sur une frappe signée Loren Moron (44e). Mais contre toute attente, le Stade Rennais prenait le large. Suite à un contact dans la surface entre Sarr et Guardado, l’arbitre indiquait le point de penalty. Hatem Ben Arfa prenait à contre pied Joel (3-1, 45+2).

Lainez punit le Stade Rennais

Au retour des vestiaires, Ismaïla Sarr devait quitter prématurément les siens sur blessure. Une sortie qui perturbait quelque peu le Stade Rennais. Sidnei alertait dans la surface Canales dont la volée venait s’écraser sur le poteau de Koubek (51e). Les hommes de Julien Stephan subissaient les assauts espagnols. Rennes sortait la tête de l’eau vers l’heure de jeu. A l’entrée de la surface, Ben Arfa servait Niang dont la frappe était détournée en corner par Joel (59e). Le SRFC rendait une nouvelle fois les armes sur un coup-franc tiré par Joaquin, Sidnei seul au six mètres ajustait Koubek de la tête (3-2, 62e). La soirée se compliquait encore un peu plus pour les Bretons avec la sortie sur blessure de Clément Grenier (68e). Le Betis subtilisait le ballon dans le dernier quart d’heure à son adversaire. Au plus fort de la pression espagnole, les joueurs rennais pliaient mais ne rompaient pas. Sur l’une des rares incursions bretonne, Mbaye Niang sur la gauche frappait fort devant le but mais Bourigeaud trop court ne pouvait reprendre (88e). Dans les ultimes secondes, Diego Lainez à la réception d’une déviation de Jesé trompait Koubek d’une frappe qui passait juste devant Bensebaini (3-3, 90e). Les hommes de Julien Stéphan se compliquaient sérieusement la tâche pour une potentielle qualification.

Dans les autres affiches de la soirée, la Lazio recevait le Séville FC à l’Olimpico. Les hommes d’Inzaghi se faisaient cueillir avant la demi-heure de jeu. Sarabia sur la gauche distillait un excellent centre pour Ben Yedder au six mètres qui ajustait Strakosha (0-1, 22e). Le club andalou prenait une sérieuse option pour la qualification en huitième de finale. De son côté, Arsenal se déplaçait à la Borisov Arena pour y affronter le BATE. Les Gunners cédaient juste avant la pause suite à un coup-franc frappé par Stasevich repris victorieusement de la tête par Dragun (1-0, 45e). Les hommes d’Unai Emery pensaient égaliser par Lacazette à la 56e mais l’arbitre refusait le but de l’ancien Lyonnais. Ce dernier se faisait expulser à la 85e suite à un geste d’humeur. Arsenal devra réagir pour se qualifier. Dans l’autre choc de la soirée, Galatasaray recevait Benfica à la Turk Telekom Arena. La formation portugaise ouvrait le score juste avant la demi-heure de jeu sur un penalty de Salvio (0-1, 27e). La formation turque recollait au score juste après la pause grâce à une tête de Luyindama bien servi par Nagatomo (1-1, 54e). Les Aigles reprenaient l’avantage grâce à Seferovic bien lancé par Ruben Diaz. L’attaquant ajustait Muslera (1-2, 64e). Benfica prenait une belle option sur la qualification. Dans la tourmente avec l’affaire Icardi, l’Inter Milan se déplaçait en Autriche et se voyait confronté au Rapid de Vienne. Juste avant la pause, Lauro Martinez libérait les siens sur penalty (0-1, 39e). L’Inter faisait entrevoyait les huitièmes de finale. L’Olympiakos affrontait le Dynamo Kiev au Georgios Karaiskakis Stadium. La formation grecque prenait rapidement l’ascendant sur un coup-franc bien remisé par Fortounis pour Hassan qui ajustait Boyko (9e). L’équipe ukrainienne recollait au score sur un superbe centre de Kedziora pour Buyalskyy qui trompait Jose Sa (1-1, 28e). L’Olympiakos reprenait les devants grâce à une superbe volée de Diaz au trente mètres (40e). Dans les ultimes secondes, Kiev égalisait grâce à Verbic bien servi par Tsygankov (2-2, 90e).

Les résultats de la soirée

Rennes 3-3 Betis Séville : Hunou (2e), Javi Garcia (11e), Ben Arfa (45+2, sp) pour Rennes ; Lo Celso (32e), Sidnei (62e), Lainez (90e) pour le Betis

Lazio Rome 0-1 Séville FC : Ben Yedder (22e) pour Séville

BATE Borisov 1-0 Arsenal : Dragun (45e) pour le BATE

Galatasaray 1-2 Benfica : Luyindama (54e) pour Galatasaray ; Salvio (27e, sp), Seferovic (64e) pour Benfica

Rapid Vienne 0-1 Inter Milan : Martinez (39e, sp) pour l’Inter

Olympiakos 2-2 Dynamo Kiev : Hassan (9e), Dias (40e) pour Olympiakos ; Buyalskyy (28e), Verbic (90e) pour le Dynamo Kiev

Slavia Prague 0-0 Racing Genk

FC Krasnodar 0-0 Bayer Leverkusen