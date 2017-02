C’est le match d’une vie selon l’aveu même de Romain Hamouma, interrogé dans les colonnes de L’Équipe. Pour les 16es de finale de la Ligue Europa, l’AS Saint-Étienne a été servi, avec Manchester United sur sa route. Une opposition de choc, qui va offrir aux Stéphanois l’occasion de se mesurer à l’une des meilleures équipes d’Europe, à la dynamique positive (une seule défaite toutes compétitions confondues depuis le 3 novembre). Alors, quelle équipe va choisir Christophe Galtier pour affronter la bande à Ibrahimovic ?

Il a déjà assuré que la défense mise en place face à Lorient serait reconduite, à savoir Malcuit à droite, Pogba à gauche, et une charnière Téophile-Catherine-Perrin. Ruffier sera lui bien dans les cages, après avoir fait son retour en L1 le week-end dernier. Il retrouvera probablement l’un de ses meilleurs ennemis, Zlatan Ibrahimovic, avec lequel les duels étaient chauds en championnat de France.

Mourinho a le choix

Galtier n’a par contre pas précisé quel système il allait utiliser, entre le classique 4-3-3 et le nouveau 4-2-3-1 apprécié par les joueurs et qui a ramené de récents bons résultats. Veretout et Pajot sont bien partis pour être de nouveau alignés, avec Saivet dans un rôle de numéro 10. Monnet-Paquet et la recrue hivernale Jorginho devraient occuper les ailes, et, en raison d’un Beric qui a repris l’entraînement il y a seulement 4 jours, c’est bien Hamouma qui pourrait être utilisé au poste de numéro 9.

Côté Manchester, quelques absences sont à déplorer : Rooney, Carrick et Jones. Cela n’empêche pas José Mourinho de compter sur un effectif très solide, avec quelques joueurs à départager, notamment sur le plan offensif. Qui de Martial, Mkhitaryan, Lingard, Rashford ou Mata seront choisis par le Special One pour épauler Ibrahimovic ? Les deux premiers nommés partent avec une légère longueur d’avance. Pogba sera lui titulaire pour affronter son frère Florentin. Un duel qui, pour la mère des deux joueurs, se terminerait par un match nul dans un monde idéal. Un résultat pour lequel l’ASSE signerait probablement sans hésiter !