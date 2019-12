La phase de poules de la Ligue Europa s’est achevée hier soir. L’occasion pour Manchester United de conclure son parcours en beauté devant son public avec une victoire 4 buts à 0 face aux Bataves de l’AZ Alkmaar. Les Red Devils terminent ainsi premiers de leur poule avec quatre victoires, un nul et seulement une défaite. Un bon bilan marqué par les bonnes prestations du jeune Mason Greenwood. À 18 ans, l’attaquant anglais ne compte qu’une titularisation en douze apparitions en Premier League (1 but), mais il a pleinement profité de la Coupe d’Europe pour rentabiliser le temps de jeu que lui a accordé Ole Gunnar Solskjaer.

Titulaire lors des cinq matches qu’il a disputés dans la compétition, le Mancunien s’est montré très décisif. Hier, il a ainsi inscrit un doublé contre l’AZ Alkmaar, bouclant cette phase de poules au septième rang des joueurs les plus décisifs du tournoi avec 4 réalisations et 1 passe décisive. Un constat qui fait également de lui le deuxième élément de MU le plus prolifique (6 buts), toutes compétitions confondues, derrière Marcus Rashford (13 réalisations). Pas mal pour son jeune âge. Son coéquipier espagnol Juan Mata est d’ailleurs l’un des premiers à reconnaître ses qualités. « À chaque fois qu’il joue, il marque. À l’entraînement, il ne touche peut-être pas beaucoup le ballon, mais c’est un finisseur, un tueur dans la surface. C’est un bon gars, je suis très heureux pour lui. »

Greenwood meilleur que Rooney à son âge ?

Idem chez Ole Gunnar Solskjaer, un ancien spécialiste du but. « Je l’ai probablement déjà dit, donc il n’y a rien de nouveau. Demain, il ira à l’entraînement et marquera encore plusieurs buts. Il l’a toujours fait. C’est naturel pour lui. C’est un bon joueur, mais dès qu’il se rapproche des buts, il devient encore plus dangereux. Pied droit, pied gauche, c’est un cauchemar pour les défenses. Il doit encore progresser dans son jeu de tête, comme ça il deviendra un vrai buteur », a confié son entraîneur à l’issue de la rencontre.

Des éloges qui ne se sont pas arrêtés là puisque Solskjaer a signé une comparaison qui fait les gros titres en Angleterre. « J’ai vu plusieurs bons jeunes. J’ai joué avec Wayne Rooney (arrivé à MU à l’âge de 19 ans, ndlr), mais en termes de finition, Mason est l’un des meilleurs que j’ai vu. C’est pour ça qu’il n’a jamais été question de le prêter. La décision avait été prise très tôt durant la préparation estivale. » Greenwood marchera-t-il sur les traces de Wayne Rooney ? C’est tout le mal qu’on lui souhaite.