Chaque année à même époque, les amateurs de FIFA 17 et plus précisément FIFA Ultimate Team (FUT) sont en émoi : EA SPORTS va dévoiler à partir de ce lundi 9 janvier les joueurs qui composeront la "Team Of The Year", l’équipe de l’année. D’abord les attaquants, puis les milieux de terrain, avant de terminer par les défenseurs et le gardien.

Pour annoncer l’arrivée de la "TOTY", l’éditeur américain a demandé à plusieurs stars du ballon rond de se prêter au jeu et de donner leurs favoris. Parmi eux, plusieurs stars du PSG, comme Edinson Cavani, Marco Verratti, ou encore Blaise Matuidi et Thiago Silva...