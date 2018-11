« Je crois que je recommencerai le 1er janvier. Je ne sais pas encore où. Je suis reposé et je suis prêt à travailler à nouveau. Il y a des clubs, des équipes nationales », avait récemment confié Arsène Wenger. Et il y a quelques jours, la Repubblica révélait que l’ancien coach d’Arsenal se rapprochait de l’AC Milan où officie désormais Ivan Gazidis avec lequel il a travaillé en étroite collaboration chez les Gunners pendant des années.

Ce lundi, France Football va un peu plus loin et rapporte que l’Alsacien négocie depuis plusieurs semaines avec les Rossoneri. Tout serait même déjà bouclé selon certaines sources. Il est aussi précisé qu’il pourrait entrer en fonction rapidement pour remplacer Gennaro Gattuso et qu’il aurait des fonctions élargies. Un joli point de chute pour Arsène Wenger qui devrait être sur le banc des Lombards très rapidement, sauf retournement de situation de dernière minute.