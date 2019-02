Après un début de saison très décevant, l’AC Milan s’est nettement repris et se place à la quatrième place de la Serie A. Un vrai tour de force pour l’effectif lombard qui devance notamment l’AS Roma et la Lazio de Rome. Si les recrues Lucas Paqueta et Krzysztof Piątek se sont particulièrement distinguées jusqu’à présent, Gianluigi Donnarumma n’est pas en reste.

Le portier italien est particulièrement décisif cette saison et son équipe dispose de la quatrième meilleure défense du championnat. Interrogé après une large victoire face à Bologne (3-0), le coach des Rossoneri, Gennaro Gattuso n’a pas manqué de complimenter son jeune portier de 19 ans : « Pepe Reina l’a beaucoup aidé, les méthodes à l’entraînement ont évolué grâce aux entraîneurs des gardiens. Mais le mérite revient surtout à lui, pour avoir changé. Aujourd’hui, il fait partie des meilleurs gardiens du monde. »