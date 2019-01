En instance de départ pour Chelsea, l’attaquant argentin Gonzalo Higuain porte toujours le maillot de l’AC Milan. L’attaquant argentin de 31 ans qui a été prêté cet été par la Juventus ne sait pas encore avec quelle équipe il évoluera lors des prochaines semaines. Concerné par la situation, son entraîneur Gennaro Gattuso n’est pas forcement inquiet de la situation comme il l’a expliqué en conférence de presse en marge de la finale de la Super Coupe d’Italie.

« S’il part, je ne serai pas méchant parce que j’ai été footballeur pendant tant d’années et que je sais comment certaines choses fonctionnent. Tout le monde est différent et je ne peux pas juger comment raisonne une seule personne. Si je mets une bouteille au milieu de la table et que vous êtes déprimé et pas moi, nous voyons la bouteille de deux manières différentes. Mais maintenant, je veux profiter de cette finale et ensuite, nous verrons ce qui se passe » a lâché l’ancien milieu de terrain.