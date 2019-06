Riccardo Montolivo est un homme blessé. Arrivé à l’AC Milan en 2012, le milieu de terrain a vécu une ultime saison cauchemardesque, lui qui n’a pas pu disputer la moindre minute. Des mois difficiles pour le joueur de 34 ans, désormais libre de tout contrat, qui a tout de même tenu à remercier ses supporters, non sans une pointe d’amertume.

« Sept saisons avec ce magnifique maillot... Quatre ans avec le brassard de capitaine. Puis... Ils m’ont enlevé du groupe et je n’ai rien dit... Je ne pouvais pas faire 1 minute sur le terrain, et je n’ai pas dit quoi que ce soit... Je n’ai pas eu l’occasion de vous saluer dans mon stade et je n’ai pas dit quoi que ce soit. Merci aux supporters, merci d’un capitaine et d’un homme blessé, mais qui continuera à garder la tête haute, conscient qu’il a toujours fait son devoir dans tous les domaines comme un professionnel. Les blessures guérissent, l’amour pour ce maillot reste à jamais. Forza Milan ! », a écrit l’international italien sur son compte Instagram.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10