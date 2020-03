Récemment, le Napoli avait fait jaser en Italie en annonçant la reprise de l’entraînement durant le mois de mars, avant de se raviser suite au scandale provoqué. Pays très durement touché par le coronavirus, l’Italie n’est d’ailleurs pas encore près de revoir ses équipes de football rechausser les crampons. L’AC Milan vient d’ailleurs d’annoncer que seules les autorités compétentes décideront de la date de la reprise de l’entraînement.

« L’AC Milan annonce que la reprise de l’entraînement est reportée à une date qui dépendra des autorités compétentes et de l’avis médical. La santé et la sécurité de nos joueurs, de notre personnel et de notre communauté sont la plus grande préoccupation du club. (...) Le club ne reprendra l’entraînement et ne recommencera à jouer au football que sur la base des conseils sûrs et appropriés fournis par les autorités compétentes et les experts médicaux. Tout retour à l’entraînement et au jeu devrait être ordonné et entrepris dans les mêmes conditions pour toutes les équipes de la Ligue », peut-on lire dans le communiqué.