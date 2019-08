Auteur d’une très bonne Coupe d’Afrique des Nations, qu’il a remporté avec l’Algérie, Ismaël Bennacer (21 ans) s’est engagé hier avec le Milan AC, en provenance d’Empoli. Le milieu de terrain algérien a signé un accord jusqu’en 2024 avec les Rossoneri. Ce dernier a livré ses premières impressions sur le site officiel du club lombard.

« Je suis très heureux et honoré de faire partie de ce grand club. L’un des plus grands au monde. Quand Milan vous appelle, vous ne pouvez pas dire non, vous devez simplement y aller. Je veux jouer, je serai prêt pour 200 % et je donnerai tout pour l’équipe et pour les fans », confie-t-il. Le club na pas hésité à lui souhaiter une nouvelle fois la bienvenue.

