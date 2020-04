Revenu à l’AC Milan lors du dernier mercato hivernal, Zlatan Ibrahimovic avait signé un petit contrat avec la formation italienne. En effet, en juin prochain, l’attaquant suédois arrivera déjà au terme de son bail. Et ce mercredi, La Gazzetta dello Sport avançait que l’aventure entre les parties allait se terminer à l’issue de la saison. Mais de son côté, l’ancien joueur du Los Angeles Galaxy n’a pas encore pris sa décision.

Dans une interview accordée au quotidien suédois Svenska Dagbladet, le joueur de 38 ans a été assez flou concernant son avenir : « on verra. Je ne sais toujours pas ce que je veux. Chaque jour, il se passe quelque chose de nouveau. (...) Qui aurait pu prévoir ce coronavirus ? Il faut juste essayer de vivre et de profiter de la vie, ne pas trop s’inquiéter. J’ai une famille dont je dois m’occuper, ils se sentent bien, donc je me sens bien aussi. » Pour rappel, Zlatan Ibrahimovic a marqué quatre buts et délivré une passe décisive en 10 matches toutes compétitions confondues depuis le mois de janvier.