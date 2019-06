Selon les informations de Sky Sport en Italie, Chelsea et la Juventus sont enfin tombés d’accord pour le transfert de Maurizio Sarri, récent vainqueur de l’Europa League avec les Blues.

Aucun des deux clubs n’a encore confirmé l’information de manière officielle, mais l’arrivée de l’Italien sur le banc de la Vieille Dame semble plus proche que jamais. Sport Mediaset explique que l’indemnité réglée par les Bianconeri sera inférieure à 6 M€.

BREAKING : Juventus have reached an agreement with Chelsea over a deal for Maurizio Sarri, according to Sky in Italy.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 13, 2019