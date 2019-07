Interrogé au bord de la pelouse au sortir de la défaite en amical contre Accrington Stanley (2-1), l’entraîneur de l’Olympique de Marseille André Villas-Boas a livré son sentiment, avouant qu’en raison des charges de travail aux entraînements, la copie des siens n’avait pas été flamboyante.

« On est un peu fatigué des entraînements, on a fait de grosses séances, on a encore un match contre les Rangers dimanche, on doit encore récupérer des joueurs. Ce soir, le résultat et la prestation ne sont pas à notre niveau, on n’a pas réussi à combiner comme on le voulait. L’équipe de la 2e mi-temps a fait l’effort pour changer les choses. C’est mieux de perdre maintenant et gagner en L1, on doit continuer à travailler pour être prêts pour le match contre Reims (1ère journée) », a lancé le technicien lusitanien, dans un excellent français.

