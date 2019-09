Prêté deux saisons par le Real Madrid au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi (20 ans) poursuit sa progression en Allemagne où il est rapidement devenu titulaire. À la fin de cet exercice, le latéral marocain doit revenir chez les Merengues mais tout n’est pas encore bouclé. Lui a très envie de retourner dans son club formateur, comme il l’a confié à Marca dans une interview.

« Je suis tous les matches du Real Madrid, j’aime toujours suivre le football espagnol. Toutes les équipes ont des hauts et des bas, mais le Real, avec de tels joueurs, est programmé pour surmonter ça et je pense qu’il va vivre une excellente saison. J’en suis convaincu. (...) J’ai dit que si Madrid me rappelait, je serais le premier à dire oui. L’entraîneur me connaît très bien, mais maintenant je suis concentré sur Dortmund et mon intention est de jouer ici ... On verra ensuite. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10