Auteur d’une saison correcte l’année passée (11 buts en 29 matchs), Adrien Hunou (25 ans) reste décisif depuis le début de ce nouvel exercice même s’il n’est pas titulaire avec le Stade Rennais (8 matches de L1, 3 buts). En fin de contrat en juin prochain, le joueur formé en Bretagne n’a reçu aucun signe de ses dirigeants pour poursuivre l’aventure. Dans les colonnes de Ouest France, l’attaquant est revenu sur sa situation, qui, selon lui, ne l’empêche pas d’être impliqué avec son équipe jusqu’au bout.

« J’ai entendu pas mal de choses par rapport à ça, sur le fait que j’ai refusé une éventuelle prolongation. Sachez qu’il n’y a eu aucune rencontre établie de la part du club avec mes agents, il n’y a eu aucune proposition écrite de la part du club. (...) Je me concentre vraiment sur le terrain et on verra bien, raconte le joueur rennais. Comme je dis, ce sont des choses que je ne maîtrise pas, je me concentre sur mes objectifs, je suis sous contrat jusqu’en juin 2020. D’ici là, on verra. »