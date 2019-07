Présenté par la Juventus Turin ce matin à 11h, Adrien Rabiot est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à quitter le PSG mais aussi sur les conditions de son arrivée à Turin.

Interrogé par les journalistes présents à Turin sur son numéro de maillot, le milieu international tricolore a confié qu’il porterait le numéro 25, celui-là même qu’il portait au PSG l’an passé.

@Adriien_Rabiiot : « La mia posizione preferita in campo è centrocampista sinistro, ma posso giocare anche in un centrocampo a 2. Sono a disposizione del mister. Ho scelto il 25 come numero di maglia »

— JuventusFC (@juventusfc) 2 juillet 2019