L’avenir d’Adrien Rabiot est toujours difficilement lisible. Une chose est certaine néanmoins, il ne sera plus Parisien la saison prochaine. En fin de contrat, il a refusé de prolonger et a même été puni par la direction qui le prive d’équipe première. Le milieu de terrain continue pourtant à s’entraîner normalement au cas où Tuchel ferait appel à lui même s’il ne se fait guère d’illusion.

Le Parisien dévoile une information précieuse ce soir. D’après le quotidien, Rabiot est certain de se voir jouer au Barça la saison prochaine. Même si rien n’a été annoncé officiellement, le joueur est sûr de son fait et attend juste le bon moment pour signer le contrat. Cette information est plutôt surprenante puisque la presse catalane est unanime depuis quelques jours. Le club blaugrana commence à se fatiguer du clan Rabiot au point de ne plus être si emballé à le faire signer.