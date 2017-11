Hier, le LOSC a suspendu Marcelo Bielsa de son poste d’entraîneur de l’équipe première. Tout le monde attendait une communication des Dogues pour la suite. C’est désormais chose faite.

« Suite à la suspension momentanée des fonctions de Marcelo Bielsa en tant qu’entraîneur du LOSC, le club annonce avoir constitué une cellule technique composée de Fernando Da Cruz, Joao Sacramento, Benoît Delaval et Franck Mantaux, immédiatement opérationnelle et qui dirigera provisoirement son équipe première. Le propriétaire et président du LOSC, Gérard Lopez, a par ailleurs souhaité renforcer la présence et la proximité aux côtés de l’effectif professionnel de son conseiller sportif, Luis Campos, qui supervisera cette période de transition », a indiqué le club lillois via un communiqué.