Les quarts de finale aller de la Ligue des Champions se poursuivent ce soir avec notamment un choc entre l’Ajax Amsterdam et la Juventus. A domicile, les Godenzonen s’articulent dans leur traditionnel 4-3-3 avec André Onana dans les buts. Le Camerounais est épaulé par Joël Veltman, Matthijs de Ligt, Daley Blind et Nicolas Tagliafico en défense tandis que Lasse Schöne et Frenkie de Jong forment le double pivot. Libre de ses mouvements au coeur du jeu, Donny van de Beek évolue en soutien d’Hakim Ziyech, de Dusan Tadic et de David Neres.

De son côté, la Juventus propose un 4-3-3 classique où Wojciech Szczesny officie dans les cages. Le portier polonais peut compter sur Joao Cancelo, Leonardo Jardim, Daniele Rugani et Alex Sandro en défense. Aligné en tant que sentinelle, Miralem Pjanic est épaulé par Blaise Matuidi et Rodrigo Bentancur. Enfin, Cristiano Ronaldo est présent en attaque auprès de Mario Mandzukic et Federico Bernardeschi.

Les compositions :

Ajax Amsterdam : Onana - Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne, de Jong - van de Beek - Ziyech, Tadic, Neres

Juventus : Szczesny - Cancelo, Bonucci, Rugani, Sandro - Bentancur, Pjanic, Matuidi - Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo