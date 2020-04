Cet été, l’Ajax Amsterdam va perdre Hakim Ziyech. Le Marocain va prendre la direction de Chelsea. Mais son coéquipier Donny van de Beek pourrait aussi suivre son exemple. En effet, le Real Madrid le suit depuis un an. Mais Zinedine Zidane préfère recruter Paul Pogba. Le milieu néerlandais intéresse aussi Manchester United. Interrogé par Voetbal International, son agent, Guido Albers en a dit plus sur son avenir et son mercato. Ses propos sont relayés par AS. « Que va-t-il se passer pour Donny ? Personne ne le sait pour le moment. L’intérêt de divers clubs, qui est connu, existe depuis longtemps. Nous verrons ce qui sortira durant les prochaines semaines. Je n’ose rien dire à ce sujet, aussi car certaines choses sont confidentielles ; bien que le coronavirus ait changé la situation de certains clubs et nous devons regarder ça de près ».

Puis, il a ajouté : « Tout sera différent, mais je dois aussi être réaliste. Cela crée aussi des opportunités dans des clubs qui pensaient qu’ils n’auraient plus aucune opportunité et qui frappent à la porte maintenant. Je ne suis pas préoccupé pour Donny (...) Le positif pour Donny est qu’il est toujours très bon à tous les matches.PourDonny, le plus important est, et il l’a toujours dit, un choix basé sur ses sentiments. Ce qui lui convient le mieux et ce qu’il croit être le meilleur pour réussir. Il l’a fait l’an dernier et il continuera à le faire cet été. N’oubliez pas que l’Ajax est toujours le club qu’il a rejoint quand il était jeune. Ce n’est pas une punition de jouer pour l’Ajax. Il inclura aussi cela dans sa réflexion ». Le clan van de Beek n’exclut donc rien pour le mercato !