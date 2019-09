Sept ans après sa dernière participation lors des phases de poules de la Ligue des Champions, le LOSC se déplaçait sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam. Si les Dogues ont montré de belles choses dans le jeu, ils ont été dominés par les Néerlandais. Interrogé par RMC Sport à l’issue de la rencontre, le milieu de terrain Benjamin André a donné son ressenti.

« On savait que ça allait être difficile, mais on a vu que quand on allé les chercher haut, on aurait pu les mettre en danger. On a eu des balles de but, mais on ne les a pas mises. Il y a des regrets, car il y avait un but à mettre. Si on avait été un peu plus réaliste, le score aurait été différent. Ils seraient sortis et ça aurait fait notre jeu. On aurait pu les faire plus douter. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10