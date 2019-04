Le milieu offensif du Vitesse Arnhem, Martin Ødegaard, prêté par le Real Madrid, pourrait arriver cet été à l’Ajax Amsterdam, comme l’indique De Telegraaf. Le Norvégien de 20 ans, qui réalise une bonne saison en Eredivisie (6 buts et 9 passes décisives en championnat), a tapé dans l’œil des Ajacides, qui vont devoir se séparer de nombreux joueurs cet été, en raison de l’intérêt de plusieurs clubs pour leurs jeunes pousses.

Le Real Madrid a initialement réclamé 20 M€ à l’Ajax pour Martin Ødegaard, mais serait prêt à baisser le prix de ce transfert, car il n’est pas opposé à un tel mouvement. De son côté, le joueur ne semble pas avoir prix de décision, sachant qu’il s’était réjoui du retour de Zidane sur le banc madrilène, déclarant que : « Je crois que c’est très positif. Il a connu plusieurs saisons de succès et il connaît bien le club et les joueurs. Pour moi, c’est aussi positif. Je le connais bien et nous avons une bonne relation. Je l’ai eu plusieurs années comme entraîneur, aussi bien avec le Real Madrid qu’avec la réserve. »