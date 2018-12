C’est l’information de la journée, selon De Telegraaf, le Paris SG serait déjà tombé d’accord avec Frenkie de Jong (21 ans) pour un transfert à l’été 2019. Les réactions se succèdent aux Pays-Bas. Après l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam Erik Ten Hag, c’est l’agent de l’international oranje (5 sélections) Ali Dursun qui a répondu au média batave NOS.

« Il n’y a pas encore de transfert, ce n’est pas réglé. Frenkie est assuré de rester à l’Ajax jusqu’à l’été prochain et je ne peux rien dire de plus », s’est-il contenté de commenter. Le feuilleton ne fait sans doute que commencer !

In ons liveblog 'Warming-up' volgen we de ontwikkelingen in de aanloop naar het voetbalweekend.

We zijn in Amsterdam voor onder meer de laatste updates over Frenkie de Jong https://t.co/4u4pOLY7Lu pic.twitter.com/DKFnjaBNot

— NOS Sport (@NOSsport) December 7, 2018