Cette année, l’Ajax Amsterdam réalise un superbe parcours en Ligue des champions, avec notamment l’élimination de deux mastodontes européens en phase finale : le Real Madrid en 8e de finale (1-2 ; 1-4) et la Juventus de Turin en quart (1-1 ; 1-2). Et si l’attaquant marocain Hakim Ziyech reconnaît que son meilleur souvenir de la saison est la victoire au Juventus Stadium (1-2), la Vieille Dame ne représente pas pour lui l’adversaire le plus redoutable qu’il ait eu à affronter en C1.

Dans une interview accordée au site de l’UEFA, l’ailier de l’Ajax a ainsi indiqué que : « Je pense que ce fut Benfica (l’adversaire le plus difficile de la saison, ndlr). » Pour rappel, les Lanciers ont battu les Portugais 1-0 à l’aller, avant d’aller chercher un nul 1-1 au retour, finissant finalement 2e de leur poule devant Benfica.