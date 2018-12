Après quatre saisons passées à l’OGC Nice, durant lesquelles il a marqué 44 buts toutes compétitions confondues en 135 matches, Alassane Pléa a décidé de découvrir un nouveau championnat l’été dernier en s’engageant en faveur du Borussia Mönchengladbach. Si Newcastle était aussi sur le coup, l’attaquant français est revenu ce dimanche dans le Canal Football Club sur l’intérêt de... l’Olympique de Marseille.

« Mon agent a eu des contacts avec l’Olympique de Marseille mais les discussions ne se sont pas poursuivies, et moi non plus je n’ai pas poussé. Ils n’ont pas "raté Plea", moi je voulais découvrir l’étranger, c’était mon premier choix et Gladbach est arrivé. Mais Marseille reste un grand club », a déclaré le joueur âgé de 25 ans, lui qui a déjà marqué 12 buts toutes compétitions confondues depuis le début de saison avec son nouveau club, en 18 rencontres.