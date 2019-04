Disposant de neuf points d’avance sur l’Atlético de Madrid, son plus proche rival, le FC Barcelone veut confirmer sa mainmise sur la Liga face au Deportivo Alavés. Pour ce match au sommet, les Catalans s’établissent dans leur traditionnel 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les buts. Le gardien allemand pourra compter en défense sur Sergi Roberto, Gerard Piqué, Samuel Umtiti et Nelson Semedo. Sergio Busquets, Arturo Vidal et Carles Alena prennent place au cœur du jeu tandis que Philippe Coutinho, Luis Suarez et Ousmane Dembélé forment le trio offensif.

De son côté, le Deportivo Alavés s’organise dans un 5-4-1 porté sur la défensive. Fernando Pacheco prend position dans les buts alors que Carlos Vigaray, Ximo Navarra, Rodrigo Ely, Victor Laguardia et Ruben Duarte sont alignés en défense. Le double pivot est constitué de Tomas Pina et Mubarak Wakaso. Diego Rolan et Jony évoluent sur les ailes. Enfin, Borja Baston est en attaque.

Les compositions :

Deportivo Alavés : Pacheco - Vigaray, Ximo, Ely, Laguardia, Duarte - Rolan, Wakaso, Pina, Jony- Borja

FC Barcelone : ter Stegen - Roberto, Piqué, Umtiti, Semedo - Busquets, Vidal, Alena - Dembélé, Suarez, Coutinho