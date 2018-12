Le Stade Rennais aurait un œil sur le profil de l’attaquant de Djurgården Aliou Badji (21 ans) selon les informations du quotidien suédois Expressen. Dans les colonnes de la publication, le Sénégalais, auteur d’une bonne saison en Allsvenskan (8 réalisations en 28 apparitions), a répondu à l’intérêt breton. « Je peux quitter Djurgården s’il y a une bonne offre. Mais pour le moment, je me concentre sur Djurgården, on verra ce qui se passe. Je me sens très bien au club », a-t-il lancé avant de poursuivre.

« Cela se produit généralement lorsque vous réussissez une bonne saison dans une grande équipe. Chaque joueur rêve de progresser et de s’améliorer. Ce que je peux dire, c’est que je savais que ces intérêts se manifesteraient si je réussissais bien. J’ai fait du bon travail. C’est très important pour moi que Djurgården obtienne un beau chèque. Je pense que le club peut obtenir ce qu’il veut pour moi. J’espère que je partirai cet hiver, mais pour le moment, je ne sais rien », a-t-il conclu. Rennes est prévenu.