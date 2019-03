Ce mardi, la Fédération Allemande de Football (DFB) et Joachim Löw, sélectionneur de la Mannschaft, ont annoncé que Thomas Müller, Jérôme Boateng et Mats Hummels n’allaient plus être retenus pour jouer avec l’équipe nationale. Et au lendemain de cette annonce, Thomas Müller a décidé de sortir du silence à travers une vidéo publiée sur son compte Twitter : « Plus j’y pense, plus la façon dont ça s’est passé me met en colère. Surtout, je ne comprends pas le caractère définitif de cette décision. Mats, Jérôme et moi sommes toujours capables de jouer au football au haut niveau. Avec la DFB, nous avons fait un long voyage, intense et généralement réussi ces dernières années. »

Le joueur du Bayern Munich a ensuite enchaîné en expliquant qu’il ne remettait en aucun cas en cause les décisions du sélectionneur allemand. « Peu de temps après avoir entendu parler de la décision de l’entraîneur national, la DFB et le président de la DFB ont fait des déclarations toutes faites à la presse. Je ne pense pas que ce soit la bonne manière et ça n’a rien à voir avec de l’estime. (...) Je ne remets pas du tout cela (les décisions sportives de Joachim Löw, ndlr) en question », a déclaré le joueur de 29 ans, avant de terminer son message en remerciant les supporters.