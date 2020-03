Ancienne gloire du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone, Ronaldinho vient de fêter ses 40 ans dans une prison paraguayenne après avoir été arrêté en possession de faux passeports. Une descente aux enfers qui a ému la planète football. Ancien partenaire de Ronnie à Paris entre 2001 et 2003, José Aloisio est monté au créneau pour le défendre.

« Quand vous êtes joueur de football, et je sais très bien ce que c’est, il y a des agents, des assistants. Ceux qui s’occupent de vos réseaux sociaux, ce sont eux. Vous faites ce qu’ils vous conseillent de faire. Mais parfois, vous finissez par faire quelque chose contre votre volonté à cause d’un contrat existant. Beaucoup de monde n’est pas au courant de ça. Pour moi, les gens ne devraient pas l’oublier, ils devraient mettre en valeur une idole. Un gars qui a donné tant de bonheur. Ses fans souffrent énormément à cause de ça. Je suis triste de le voir dans ce pétrin. On aurait pu essayer de le transférer au Brésil », a-t-il déclaré à Globoesporte.