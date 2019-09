Pendant ce mercato estival, le Paris Saint-Germain a totalement renouvelé ses gardiens en recrutant trois joueurs à ce poste. Ainsi, Keylor Navas, Sergio Rico et Marcin Bulka sont venus garnir les rangs parisiens. Mais surtout, Alphonse Areola (26 ans) a été prêté au Real Madrid pour la saison car le portier français ne voulait pas d’un rôle de doublure dans son club formateur. Et cette expérience dans la capitale espagnole ne peut qu’être positive pour Nicolas Dehon, son ancien coach.

« Ce n’est pas un cas à part. Si on regarde les grands clubs européens, aucun n’a dans sa cage un gardien de but formé au club. Le dernier, ça devait être Casillas. Areola est un grand portier, avec tout pour réussir, explique dans les colonnes de Marca l’ancien entraîneur des gardiens du PSG. Il est encore jeune et a déjà un haut niveau. Mais au PSG, on a toujours recruté pour le concurrencer. Partir du PSG, c’est la meilleure des choses pour lui. Ce ne sera pas facile, mais je suis certain que cela va représenter une opportunité car il va pouvoir se libérer. Avec un staff français, ce sera un plus. »

