Dernier match de préparation pour le Panama avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Après un match nul et vierge face à l’Irlande du Nord (0-0), les hommes d’Hernán Darío Gómez avaient à cœur de terminer sur une bonne note. Mais force est de constater que ces derniers sont passés à côté de leur préparation.

Opposé à la Norvège, le Panama s’est incliné sur la plus courte des marges. Un but de Joshua King en début de match à suffi au bonheur des Norvégiens (1-0, 4e). De mauvais augure pour La Marea Roja, d’autant plus qu’elle figure dans un groupe compliqué composé de la Belgique, l’Angleterre et la Tunisie.