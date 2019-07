Si la Ligue 1 ne reprend que le 9 août prochain, les clubs français sont déjà au travail. Et ils étaient plusieurs à jouer ce samedi après-midi. Au-delà de l’Olympique Lyonnais qui s’est incliné contre le Servette (1-2), le Stade Rennais débutait également sa pré-saison. Et les Bretons ont concédé le match nul face au Celtic (0-0). À noter, la première apparition de Flavien Tait, recruté à Angers, sous ses nouvelles couleurs.

Dans le même temps, Bordeaux se testait face à Wolfsberger (D1 Autrichien). Et la reprise a été compliquée pour les Girondins puisqu’ils se sont inclinés (1-3). L’OGC Nice était également sur le front. Les Aiglons affrontaient le FC Thoune (D1 Suisse) à Divonne-les-Bains. Et les hommes de Patrick Vieira ont aussi débuté leur pré-saison par une défaite (1-3). De son côté, Angers se frottait aux Herbiers. Le SCO s’est facilement imposé grâce à Wilfried Kanga, Jason Mbock et Angelo Fulgini (3-1). À noter également les victoire de Dijon face à Auxerre (2-1), de Strasbourg contre le Standard de Liège (2-0), la défaite de Monaco contre Lausanne (1-2) ou encore le match nul entre Lille et Reims (1-1) et celui de Saint-Étienne contre Clermont (1-1).

Les résultats du jour :

Olympique Lyonnais 1-2 Servette : Koné (2e), Tasar (33e), Terrier (77e)

Celtic 0-0 Rennes

Wolfsberger 3-1 Bordeaux : Liendl (23e), Weissman (29e), Schmerbock (45e) ,Adli (58e).

FC Thoune 3-1 OGC Nice : Sorgic (5e), Ganago (18e), Rapp (49e), Sorgic (66e).

Lausanne 2-1 Monaco : Boschilia, Turkes, Ndoye.

Dijon 2-1 Auxerre : Keita (10e, 81e), Sakhi (43e).

SCO Angers 3-1 Les Herbiers : Kanga (16e), Mbock (53e), Fulgini (56e).

Standard de Liège 0-2 RC Strasbourg : Ajorque (13e, 69e).

Lille 1-1 Reims : Rémy (3e), Mbemba (90e).

Saint-Étienne 1-1 Clermont : Bouanga (45e), Grbic (68e).

