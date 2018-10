Le PSG et son début de saison canon a de quoi inquiéter en Ligue 1. En effet, avec 9 succès en 9 rencontres, le club de la capitale détient désormais le record du nombre de victoires consécutives en début de saison. Une performance qui pourrait inquiéter plus d’une équipe et plus d’un joueur. Ganso, interrogé par L’Equipe à propos de ce match, s’est montré emballé à l’idée de se mesurer au PSG.

« Si Amiens peut battre Paris au Parc des Princes ? Même contre le PSG, un géant du foot européen, il faut aborder le match avec un état d’esprit positif. Quoi qu’il arrive, on doit faire de notre mieux, penser positif, penser grand. Même si le PSG est très fort. Les joueurs sont ensemble, pour certains, depuis quatre, cinq ans maintenant. L’équipe est au moins au niveau de Barcelone ou du Real Madrid », a ainsi déclaré Ganso. Suffisant pour aller chiper des points au PSG ? Réponse samedi, à 17 heures (match commenté en direct sur notre site).