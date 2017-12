L’OL s’est imposé sur le fil à Amiens 2-1 grâce à un doublé de Aouar. La rencontre a également été marquée par un nouvel incident qui s’est produit à la Licorne. Durant l’échauffement, un projecteur menaçait de tomber sur la tribune en dessous. Les spectateurs ont été évacués. Cela vient forcément rappeler le triste épisode de la barrière qui avait cédé il y a deux mois lors d’Amiens-LOSC, causant plusieurs blessés chez les supporters lillois.

Cette fois-ci, il n’y a aucun blessé à signaler mais cela vient une nouvelle fois jetée un trouble sur l’état de vétusté du stade. Pourtant selon Alain Gest, le président d’Amiens Métropole (la communauté d’agglomération est propriétaire de la Licorne, ndlr), qui est interrogé par 20 Minutes, il n’y a aucun souci à se faire. « Un lampadaire a été légèrement décroché et par sécurité, on a donc décidé d’enlever l’aire de spectateurs située juste en dessous. On a déplacé les spectateurs pour ne pas prendre de risque. Ce n’est pas une tribune entière donc ce n’est pas la peine d’affoler la France une nouvelle fois. Il n’y a rien du tout. » Rassurant...