Avant-dernière rencontre des 1/16es de finale de la Coupe de France, au stade de la Licorne, où Amiens reçoit l’Olympique Lyonnais (21h00), premier de deux affrontements en trois jours. Sur deux défaites, les deux en Ligue 1, face au leader et à son dauphin, les Picards reçoivent des Lyonnais boostés par leur succès dans le derby face à Saint-Etienne (1-2), grâce à un but tardif de Moussa Dembélé.

Pour ce match, Christophe Pélissier aligne un 4-2-3-1, avec cinq changements par rapport au dernier match face au LOSC (défaite 2-1). Dreyer remplace Gurtner dans le but, Adénon et Sy intègrent la défense, alors que Bodmer est aligné au milieu de terrain en compagnie de Traoré. Devant, El Hajjam accompagnera Timite et Mendoza. À Lyon, Bruno Genesio opte également pour un 4-2-3-1, avec les apparitions de Morel, Tousart, Cornet, Terrier et Dembélé.

Les compositions d’équipes :

Amiens : Dreyer - Krafth, Adenon, Lefort, Sy - Traoré, Gnahoré - El Hajjam, Bodmer, Mendoza - Timité

OL : Lopes - Marçal, Morel, Marcelo, Dubois - Tousart, Ndombele - Terrier, Fekir, Cornet - Dembele