Après un duel entre l’Olympique Lyonnais et le Stade de Reims (1-1) hier soir, la 20e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd’hui. A domicile, Amiens présente un 4-3-3 face au Paris Saint-Germain. Régis Gurtner évolue dans les cages et peut compter sur Emil Krafth, Prince-Désir Guano, Khaled Adenon et Bakaye Dibassy en défense. Au milieu on retrouve Eddy Gnahoré, Thomas Monconduit et Alexis Blin tandis que Stiven Mendoza et Jordan Lefort prennent les couloirs. Cheick Timité se retrouve en pointe de l’attaque picarde.

En face, les Franciliens doivent se passer de Gianluigi Buffon, Presnel Kimpembe et Neymar. Alphonse Aréola se retrouve dans les cages tandis que Thomas Meunier, Thiago Silva, Marquinhos et Juan Bernat forment la défense. L’entrejeu est occupé par Marco Verratti, Dani Alves et Julian Draxler. Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Edinson Cavani forment le trio d’attaque.

Les compositions :

Amiens : Gurtner - Krafth, Gouano, Adénon, Dibassy - Gnahoré, Monconduit, Blin - Lefort, Mendoza, Timité

Paris Saint-Germain : Aréola - Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat - Verratti, Dani Alves, Draxler - Mbappé, Di Maria, Cavani