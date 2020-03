Suite à l’épidémie de coronavirus, la Ligue 1 a été suspendue vendredi matin par la Ligue de Football Professionnel. Néanmoins, plusieurs équipes du championnat de France ont décidé de poursuivre les entraînements dès la semaine prochaine, comme Amiens. Interrogé par BeIn Sports, le milieu de terrain Thomas Monconduit, auteur de 23 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, a expliqué que les Amiénois allaient reprendre l’entraînement dès lundi mais avec des consignes très précises.

« Moi, tout va bien et à Amiens, il n’y a pas encore de joueurs touchés. (...) On a entraînement dès lundi mais le groupe est divisé en deux : une partie est dans un vestiaire et l’autre dans un autre vestiaire. Le but est de ne pas se croiser, ne pas se toucher. L’accès est aussi interdit aux vestiaires, c’est-à-dire qu’on se change chez nous et on va directement sur le terrain, a lâché le joueur de 29 ans. Dès qu’on arrivera à l’entraînement, le docteur sera là et prendra notre température. Le joueur qui en aura une un peu trop élevée rentrera directement chez lui. » À respecter à la lettre donc.