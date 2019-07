Mardi soir, le Paris Saint-Germain a retrouvé les terrains avec un premier match amical face au Dynamo Dresde. Une semaine seulement après la reprise, les Parisiens se sont baladés (1-6) face à une équipe de seconde division allemande. Cette rencontre était surtout la première sous les couleurs parisiennes pour Ander Herrera (29 ans), arrivé libre de Manchester United au début du mois de juillet. En zone mixte, l’Espagnol est revenu sur son rôle et les postes où il peut évoluer.

« Je suis ouvert à l’idée de jouer à différents postes, pour aider l’équipe. Aujourd’hui, on jouait face à deux attaquants donc il (Tuchel) voulait que j’aide les défenseurs centraux derrière. Si l’adversaire ne joue qu’avec un seul attaquant, mon rôle sera peut-être différent. Il fallait aussi que j’aide Marco Verratti dans la construction. Il sait que je suis le premier à vouloir aider quand on perd le ballon pour le récupérer. J’ai joué à différents postes à Bilbao et Manchester. J’aiderai, peu importe où il veut que j’aide, a expliqué le milieu de terrain à l’issue de la victoire de son équipe. La plupart de mes matches, je les ai joués en numéro 8. Mais avec José Mourinho, la plupart des matches, je les jouais en 6. Je pense que si j’ai joué beaucoup de matchs et que je me suis senti important avec tous mes managers dans le passé, c’est parce que j’étais prêt à aider dans toutes les positions. Je peux jouer 6, je peux jouer 8, je peux même jouer plus comme un défenseur comme je l’ai fait aujourd’hui. J’aime le football, j’aime progresser, j’aime jouer donc je jouerai où le coach voudra que je joue. »

