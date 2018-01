Au cours de la cérémonie de remise de la médaille de citoyen d’honneur de la commune d’Anderlecht, le président d’honneur du RSCA Roger Vanden Stock a évoqué le mercato des Mauves, et notamment les offres qui se précisent au sujet de Leander Dendoncker (22 ans), déjà tout proche d’un départ l’été dernier. Et le dirigeant s’est montré clair sur ce dossier.

« Dendoncker est celui qui m’inquiète le plus. On va tout faire pour le garder. Et s’il part, ce ne sera pas à n’importe quel prix. Entre quinze et vingt millions, il ne part pas. On essaie de lui faire comprendre qu’il peut être titulaire chez les Diables en restant à Anderlecht. De plus, il peut avoir mieux que les offres actuelles après la Coupe du monde. Herman Van Holsbeeck gère cela. Lui offrir plus d’argent jusqu’en juin ne sert à rien. En dernier ressort, je lui parlerai », a-t-il lancé, relayé par La Meuse. Pour rappel, l’international belge (4 sélections) fait l’objet d’un intérêt appuyé de la part de West Ham.