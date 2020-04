Anderlecht avait misé gros sur Samir Nasri et espérait bien que l’arrivée de la star française lui permettrait de franchir un cap. Malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu. De méforme en surpoids et souvent blessé, l’ancien Marseillais a erré telle une âme en peine au sein du club belge au point d’avoir fait regretter Michael Verschueren, le directeur sportif du club de l’avoir recruté.

La saison belge étant sans doute terminée, il n’y a plus guère de chances de revoir le petit prince porter de nouveau le maillot du club bruxellois. Dans un large papier consacré à l’ancien international tricolore, la DH s’est fendu d’une ultime et dernière révélation sur Nasri. Selon la publication belge, ce dernier, qui serait actuellement à Dubai, est porté disparu pour Anderlecht. Il devait, à l’instar de ses coéquipiers s’entraîner individuellement et envoyer le résultat de ses entraînements au club belge. Selon la DH, il ne l’a pas fait et n’a plus donné de nouvelles à son actuel employeur depuis plusieurs semaines...