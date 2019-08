Il y a cinq jours, Courtrai infligeait une lourde défaite au Anderlecht (4-2) de Vincent Kompany, coach et titulaire en défense centrale cet après-midi-là. Après quatre journées, le club bruxellois compte 2 nuls et 2 défaites et pointe à une inquiétante 13e place. Un démarrage très poussif qui a décidé le staff des Mauves à réagir. Initialement nommé entraîneur-joueur, Vincent Kompany voit son rôle évoluer. S’il reste dans le staff lors des sessions d’entraînement, il ne coachera plus les jours de matches et se concentrera uniquement sur le terrain. Il a d’ailleurs hérité du brassard de capitaine pour affronter Genk, vendredi.

Simon Davies, l’entraîneur d’Anderlecht, a annoncé ces changements ce jeudi en conférence de presse. « On a besoin de stabilité. La première chose qui va changer, c’est que Vincent Kompany sera capitaine dès ce vendredi. Il sera le leader de l’équipe et se concentrera uniquement sur son rôle de joueur. En semaine, ça marche bien pour lui avec le staff. Mais les jours de match, il a besoin d’être uniquement un joueur. Et si je dois prendre toutes les responsabilités sur les changements et la tactique, je le ferai avec le reste du staff », a-t-il expliqué.

