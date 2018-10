Cette saison, le FC Nantes a connu deux entraîneurs : Miguel Cardoso et Vahid Halilhodzic. Le premier n’est resté que 8 journées et a été crédité d’une 19e place en Ligue 1. Fraîchement arrivé pour lui succéder, l’ancien technicien du LOSC et du PSG s’était lourdement incliné à Bordeaux (3-0) avant de régaler contre Toulouse (4-0) et ainsi remporter son premier succès. Un changement d’entraîneur sur lequel s’est penché Andrei Girotto. Le milieu brésilien du FC Nantes a assuré dans les colonnes de Ouest France que les Canaris pouvaient désormais viser le top 10.

« Fallait-il changer d’entraîneur pour voir le FC Nantes gagner ? On ne sait pas ce qu’il serait advenu s’il était resté. Mais ce changement d’entraîneur a porté ses fruits. Comme cela s’est vu sur le terrain, maintenant, on a une autre attitude. Le FC Nantes peut-il encore accrocher un top 10 ? Oui. Avec le nouvel entraîneur c’est possible », a ainsi déclaré Andrei Girotto.