Récemment, Andy Delort et plusieurs joueurs du PSG dont Leandro Paredes et Neymar se sont chauffés à l’occasion de rencontres entre le PSG et le MHSC. Derrière, l’attaquant montpelliérain s’en était notamment pris au milieu argentin sur RMC Sport. « Je parle un peu, je me chauffe un peu avec Neymar et lui (Paredes) il vient, comme si c’était son garde du corps. Il parle, il insulte, il a insulté tout le monde quand il est rentré. Je ne comprends pas le mec... c’est pour ça que je lui ai demandé qui c’était. C’est quand même un grand joueur, mais ce n’est pas Neymar ou Mbappé quoi », avait-il expliqué.

En revanche, il ne semble pas vraiment en vouloir à l’attaquant brésilien. « Avec son petit pont, il m’a tué ! Dans ma tête, je me suis dit : oh le bâtard ! Mais moi j’aime bien, ça me fait rire. Et je sais qu’au fond, il est comme moi. C’est un bon mec au final », a lancé l’attaquant algérien dans un live organisé par l’Equipe sur Instagram. Neymar appréciera.