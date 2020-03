Andy Delort (28 ans) et Leandro Paredes (25 ans), acte 3. Les tensions entre les deux hommes ont commencé à apparaître le 7 décembre, à l’occasion d’un match de la 17e journée de Ligue 1 entre Montpellier et le PSG (victoire 3-1 des Parisiens). L’Algérien avait alors eu une altercation avec Neymar sur la pelouse de la Mosson avant que le milieu de terrain argentin ne se mêle à l’embrouille. Avant le match retour (largement remporté par le PSG 5-0), Delort avait alors défié le Brésilien et allumé Paredes, dont le comportement n’avait pas été digéré par l’ancien du TFC. Invité de Team Duga sur les antennes de RMC, le numéro 9 du MHSC n’a vraisemblablement pas oublié cette histoire et a de nouveau pris à partie l’international albicéleste.

« Le comportement de Kylian Mbappé a un peu changé par rapport à ce qu’on avait connu. La réaction qu’il a eue quand il est sorti, quand il fait un peu la gueule à son entraîneur (lors de la victoire au Parc des Princes du PSG face à Montpellier, ndlr), c’est vrai que c’est un peu dommage par rapport au joueur que c’est, mais ce n’est pas le pire à Paris. Ce n’est pas Neymar. C’est Paredes. Alors lui, c’est incroyable. C’est impressionnant. Et pourtant, ce n’est pas Neymar ou Mbappé... ce que j’avais dit l’autre fois, où on dominait quasiment tout le match. À un moment, ils se mettent à un mètre avec Neymar, ils redoublent les passes, mais pour nous chambrer. Donc je parle un peu, je me chauffe un peu avec Neymar et lui (Paredes) il vient, comme si c’était son garde du corps. Il parle, il insulte, il a insulté tout le monde quand il est rentré. Je ne comprends pas le mec... c’est pour ça que je lui ai demandé qui c’était. C’est quand même un grand joueur, mais ce n’est pas Neymar ou Mbappé quoi », a déclaré Andy Delort. Les deux hommes, qui ne se croiseront plus sur les pelouses de Ligue 1 cette saison, ne partiront probablement jamais en vacances ensemble.