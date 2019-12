Ce samedi, le PSG a eu beaucoup de difficultés à se sortir du piège tendu par Montpellier dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1 (3-1). Mais le club de la capitale s’en est sorti, en fin de match, grâce à son trio d’attaque Neymar-Mbappé-Icardi, peu en vue jusque-là. Et c’est notamment le Brésilien qui a cristallisé l’attention avec une prestation médiocre puis géniale avec un coup-franc inspiré et une passe décisive. Mais le comportement de l’attaquant parisien est loin d’avoir été apprécié par Andy Delort, le joueur du MHSC. Les deux joueurs ont d’ailleurs eu une altercation dans les couloirs de la Mosson après la rencontre. L’ancien Toulousain a vivement critiqué l’international auriverde.

« C’est dommage parce que l’année dernière, il n’avait pas fait ça. Là, je l’ai trouvé un peu nerveux, un peu hautain avec tout le monde. C’est dommage. Je lui ai dit à la fin ’t’es un grand joueur mais il faut respecter les gens’, a raconté l’international algérien Andy Delort en zone-mixte. C’est ça le plus important quand t’es quelqu’un de bien et que tout le monde t’idolâtre. Dégager du respect, dégager une bonne éducation, c’est important... En plus, moi d’habitude, je l’aime bien. Mais là, c’est vrai qu’il en a plus fait que d’habitude. Il a chambré, mal parlé, comme d’habitude… »